Dagens Choccy Milk Cat livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for CHOCCY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CHOCCY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Choccy Milk Cat livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for CHOCCY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CHOCCY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om CHOCCY

CHOCCY Prisinformasjon

CHOCCY Offisiell nettside

CHOCCY tokenomics

CHOCCY Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Choccy Milk Cat Logo

Choccy Milk Cat Pris (CHOCCY)

Ikke oppført

1 CHOCCY til USD livepris:

--
----
-6.90%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Choccy Milk Cat (CHOCCY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:35:53 (UTC+8)

Choccy Milk Cat (CHOCCY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00661201
$ 0.00661201$ 0.00661201

$ 0
$ 0$ 0

-0.46%

-6.90%

-9.21%

-9.21%

Choccy Milk Cat (CHOCCY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CHOCCY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CHOCCY er $ 0.00661201, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CHOCCY endret seg med -0.46% i løpet av den siste timen, -6.90% over 24 timer og -9.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Choccy Milk Cat (CHOCCY) Markedsinformasjon

$ 48.89K
$ 48.89K$ 48.89K

--
----

$ 48.89K
$ 48.89K$ 48.89K

999.62M
999.62M 999.62M

999,624,836.394428
999,624,836.394428 999,624,836.394428

Nåværende markedsverdi på Choccy Milk Cat er $ 48.89K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CHOCCY er 999.62M, med en total tilgang på 999624836.394428. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 48.89K.

Choccy Milk Cat (CHOCCY) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Choccy Milk Cat til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Choccy Milk Cat til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Choccy Milk Cat til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Choccy Milk Cat til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-6.90%
30 dager$ 0-0.73%
60 dager$ 0+2.35%
90 dager$ 0--

Hva er Choccy Milk Cat (CHOCCY)

Reality is a $Choccy cat meow Choccy Milk Cat ON SOL Choccy Milk Cat is the adorable meme coin that combines the cuteness of cats with the sweetness of chocolate milk. Choccy Milk Cat is the adorable meme coin that combines the cuteness of cats with the sweetness of chocolate milk. It features a lovable cat sipping chocolate milk, creating shareable content that captures hearts. Community-driven, Choccy Milk Cat donates a portion of transactions to animal welfare, making every trade meaningful. With exciting liquidity pools and staking options, holders can earn while enjoying the fun. Join the Choccy Milk Cat movement today and spread joy, laughter, and a love for furry friends! Grab your chocolate milk and embrace the cuteness!

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Choccy Milk Cat (CHOCCY) Ressurs

Offisiell nettside

Choccy Milk Cat Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Choccy Milk Cat (CHOCCY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Choccy Milk Cat (CHOCCY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Choccy Milk Cat.

Sjekk Choccy Milk Catprisprognosen nå!

CHOCCY til lokale valutaer

Choccy Milk Cat (CHOCCY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Choccy Milk Cat (CHOCCY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CHOCCY tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Choccy Milk Cat (CHOCCY)

Hvor mye er Choccy Milk Cat (CHOCCY) verdt i dag?
Live CHOCCY prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CHOCCY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CHOCCY til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Choccy Milk Cat?
Markedsverdien for CHOCCY er $ 48.89K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CHOCCY?
Den sirkulerende forsyningen av CHOCCY er 999.62M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCHOCCY ?
CHOCCY oppnådde en ATH-pris på 0.00661201 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CHOCCY?
CHOCCY så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til CHOCCY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CHOCCY er -- USD.
Vil CHOCCY gå høyere i år?
CHOCCY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CHOCCY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:35:53 (UTC+8)

Choccy Milk Cat (CHOCCY) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.