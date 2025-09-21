Chinese Toshi (CTOSHI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00003375 24 timer høy $ 0.00003422 All Time High $ 0.00106171 Laveste pris $ 0.00001344 Prisendring (1H) +0.05% Prisendring (1D) -0.46% Prisendring (7D) -4.57%

Chinese Toshi (CTOSHI) sanntidsprisen er $0.00003405. I løpet av de siste 24 timene har CTOSHI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00003375 og et toppnivå på $ 0.00003422, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CTOSHI er $ 0.00106171, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001344.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CTOSHI endret seg med +0.05% i løpet av den siste timen, -0.46% over 24 timer og -4.57% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Chinese Toshi (CTOSHI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00 Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 34.05K Opplagsforsyning 0.00 Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Chinese Toshi er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CTOSHI er 0.00, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 34.05K.