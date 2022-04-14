Chinese Doge Wow (CHIDO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Chinese Doge Wow (CHIDO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Chinese Doge Wow (CHIDO) Informasjon Chido is a community meme coin that has been created on the Base chain. The project launched in June 2024 as part of the Chinese meta season that followed on from Pei Pei. The project is a community takeover with everything being funded and paid for by the community. We have a marketing wallet with around 2% of supply to ensure project longevity and ongoing viability. Our distribution is very healthy having benefited from the token being in circulation for over 6 months.

Chinese Doge Wow (CHIDO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Chinese Doge Wow (CHIDO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 651.18K $ 651.18K $ 651.18K Total forsyning: $ 951.48M $ 951.48M $ 951.48M Sirkulerende forsyning: $ 951.48M $ 951.48M $ 951.48M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 651.18K $ 651.18K $ 651.18K All-time high: $ 0.0187939 $ 0.0187939 $ 0.0187939 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00068438 $ 0.00068438 $ 0.00068438 Lær mer om Chinese Doge Wow (CHIDO) pris

Chinese Doge Wow (CHIDO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Chinese Doge Wow (CHIDO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CHIDO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CHIDO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CHIDOs tokenomics, kan du utforske CHIDO tokenets livepris!

