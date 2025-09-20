Chinese Doge Wow (CHIDO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0187939$ 0.0187939 $ 0.0187939 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.47% Prisendring (1D) -9.55% Prisendring (7D) -20.92% Prisendring (7D) -20.92%

Chinese Doge Wow (CHIDO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CHIDO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CHIDO er $ 0.0187939, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CHIDO endret seg med +0.47% i løpet av den siste timen, -9.55% over 24 timer og -20.92% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Chinese Doge Wow (CHIDO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 765.69K$ 765.69K $ 765.69K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 765.69K$ 765.69K $ 765.69K Opplagsforsyning 951.48M 951.48M 951.48M Total forsyning 951,479,146.5717978 951,479,146.5717978 951,479,146.5717978

Nåværende markedsverdi på Chinese Doge Wow er $ 765.69K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CHIDO er 951.48M, med en total tilgang på 951479146.5717978. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 765.69K.