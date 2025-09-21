Chinese Brett (CHRETT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00016675 $ 0.00016675 $ 0.00016675 24 timer lav $ 0.00017237 $ 0.00017237 $ 0.00017237 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00016675$ 0.00016675 $ 0.00016675 24 timer høy $ 0.00017237$ 0.00017237 $ 0.00017237 All Time High $ 0.00922746$ 0.00922746 $ 0.00922746 Laveste pris $ 0.00009675$ 0.00009675 $ 0.00009675 Prisendring (1H) -0.09% Prisendring (1D) -2.52% Prisendring (7D) +8.06% Prisendring (7D) +8.06%

Chinese Brett (CHRETT) sanntidsprisen er $0.00016801. I løpet av de siste 24 timene har CHRETT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00016675 og et toppnivå på $ 0.00017237, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CHRETT er $ 0.00922746, mens den rekordlave prisen er $ 0.00009675.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CHRETT endret seg med -0.09% i løpet av den siste timen, -2.52% over 24 timer og +8.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Chinese Brett (CHRETT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 168.01K$ 168.01K $ 168.01K Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Chinese Brett er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CHRETT er 0.00, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 168.01K.