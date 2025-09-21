Dagens Chinese Brett livepris er 0.00016801 USD. Spor prisoppdateringer for CHRETT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CHRETT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Chinese Brett livepris er 0.00016801 USD. Spor prisoppdateringer for CHRETT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CHRETT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Chinese Brett Logo

Chinese Brett Pris (CHRETT)

Ikke oppført

1 CHRETT til USD livepris:

$0.00016818
$0.00016818$0.00016818
-1.40%1D
mexc
USD
Chinese Brett (CHRETT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-21 00:45:50 (UTC+8)

Chinese Brett (CHRETT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00016675
$ 0.00016675$ 0.00016675
24 timer lav
$ 0.00017237
$ 0.00017237$ 0.00017237
24 timer høy

$ 0.00016675
$ 0.00016675$ 0.00016675

$ 0.00017237
$ 0.00017237$ 0.00017237

$ 0.00922746
$ 0.00922746$ 0.00922746

$ 0.00009675
$ 0.00009675$ 0.00009675

-0.09%

-2.52%

+8.06%

+8.06%

Chinese Brett (CHRETT) sanntidsprisen er $0.00016801. I løpet av de siste 24 timene har CHRETT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00016675 og et toppnivå på $ 0.00017237, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CHRETT er $ 0.00922746, mens den rekordlave prisen er $ 0.00009675.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CHRETT endret seg med -0.09% i løpet av den siste timen, -2.52% over 24 timer og +8.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Chinese Brett (CHRETT) Markedsinformasjon

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 168.01K
$ 168.01K$ 168.01K

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Chinese Brett er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CHRETT er 0.00, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 168.01K.

Chinese Brett (CHRETT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Chinese Brett til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Chinese Brett til USD ble $ -0.0000003486.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Chinese Brett til USD ble $ -0.0000445367.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Chinese Brett til USD ble $ +0.00005522872756189639.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.52%
30 dager$ -0.0000003486-0.20%
60 dager$ -0.0000445367-26.50%
90 dager$ +0.00005522872756189639+48.97%

Hva er Chinese Brett (CHRETT)

OUR BELOVED BRETT JUST CHINESE $CHRETT!

Chinese Brett (CHRETT) Ressurs

Offisiell nettside

Chinese Brett Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Chinese Brett (CHRETT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Chinese Brett (CHRETT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Chinese Brett.

Sjekk Chinese Brettprisprognosen nå!

CHRETT til lokale valutaer

Chinese Brett (CHRETT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Chinese Brett (CHRETT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CHRETT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Chinese Brett (CHRETT)

Hvor mye er Chinese Brett (CHRETT) verdt i dag?
Live CHRETT prisen i USD er 0.00016801 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CHRETT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CHRETT til USD er $ 0.00016801. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Chinese Brett?
Markedsverdien for CHRETT er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CHRETT?
Den sirkulerende forsyningen av CHRETT er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCHRETT ?
CHRETT oppnådde en ATH-pris på 0.00922746 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CHRETT?
CHRETT så en ATL-pris på 0.00009675 USD.
Hva er handelsvolumet til CHRETT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CHRETT er -- USD.
Vil CHRETT gå høyere i år?
CHRETT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CHRETT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-21 00:45:50 (UTC+8)

