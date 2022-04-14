ChinCHILLa (CHILLA) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i ChinCHILLa (CHILLA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
ChinCHILLa (CHILLA) Informasjon

Welcome to $CHILLA – The Chillest Token in Crypto Forget the grind, ditch the FOMO, and take a puff of pure relaxation. $CHILLA is your ticket to the chillest corner of the blockchain, where vibes are high, and stress is low. Our community focused meme coin was Launched through the ACT Premium group and has gained immediate traction. Our furry friend will be quickly taking over X and other social media platforms.

Offisiell nettside:
https://www.chinchilla.wtf/

ChinCHILLa (CHILLA) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ChinCHILLa (CHILLA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 12.58K
$ 12.58K$ 12.58K
Total forsyning:
$ 988.62M
$ 988.62M$ 988.62M
Sirkulerende forsyning: $ 988.62M
$ 988.62M
$ 988.62M$ 988.62M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 12.58K
$ 12.58K
$ 12.58K$ 12.58K
All-time high:
$ 0.00045665
$ 0.00045665$ 0.00045665
All-Time Low:
$ 0.00000622
$ 0.00000622$ 0.00000622
Nåværende pris: $ 0
$ 0
$ 0$ 0

ChinCHILLa (CHILLA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak ChinCHILLa (CHILLA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet CHILLA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange CHILLA tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår CHILLAs tokenomics, kan du utforske CHILLA tokenets livepris!

CHILLA prisforutsigelse

Vil du vite hvor CHILLA kan være på vei? Vår CHILLA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.