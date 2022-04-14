ChinCHILLa (CHILLA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ChinCHILLa (CHILLA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ChinCHILLa (CHILLA) Informasjon Welcome to $CHILLA – The Chillest Token in Crypto Forget the grind, ditch the FOMO, and take a puff of pure relaxation. $CHILLA is your ticket to the chillest corner of the blockchain, where vibes are high, and stress is low. Our community focused meme coin was Launched through the ACT Premium group and has gained immediate traction. Our furry friend will be quickly taking over X and other social media platforms. Offisiell nettside: https://www.chinchilla.wtf/ Kjøp CHILLA nå!

ChinCHILLa (CHILLA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ChinCHILLa (CHILLA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 12.58K $ 12.58K $ 12.58K Total forsyning: $ 988.62M $ 988.62M $ 988.62M Sirkulerende forsyning: $ 988.62M $ 988.62M $ 988.62M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 12.58K $ 12.58K $ 12.58K All-time high: $ 0.00045665 $ 0.00045665 $ 0.00045665 All-Time Low: $ 0.00000622 $ 0.00000622 $ 0.00000622 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om ChinCHILLa (CHILLA) pris

ChinCHILLa (CHILLA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ChinCHILLa (CHILLA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CHILLA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CHILLA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CHILLAs tokenomics, kan du utforske CHILLA tokenets livepris!

CHILLA prisforutsigelse Vil du vite hvor CHILLA kan være på vei? Vår CHILLA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CHILLA tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!