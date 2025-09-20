ChinCHILLa (CHILLA) Prisinformasjon (USD)

ChinCHILLa (CHILLA) sanntidsprisen er $0.00001273. I løpet av de siste 24 timene har CHILLA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CHILLA er $ 0.00045665, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000622.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CHILLA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +13.15% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ChinCHILLa (CHILLA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 12.58K$ 12.58K $ 12.58K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 12.58K$ 12.58K $ 12.58K Opplagsforsyning 988.62M 988.62M 988.62M Total forsyning 988,624,875.7486993 988,624,875.7486993 988,624,875.7486993

Nåværende markedsverdi på ChinCHILLa er $ 12.58K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CHILLA er 988.62M, med en total tilgang på 988624875.7486993. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.58K.