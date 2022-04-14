Chinau (CHINAU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Chinau (CHINAU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Chinau (CHINAU) Informasjon Memecoin $CHINAU Panda 🐼. Together we create memes to send a global message. The Chinau Panda is Patient, But When Angered, It's Unstoppable. The Panda wants to be a part of the crypto world. Crypto is changing everything, and the Panda doesn't want to be behind these changes, but ahead of them. Chinau coin is not just a cryptocurrency. It is also the story of a panda that believes in the future. The crypto world is growing, and I want to be a part of it! Offisiell nettside: https://chinau.my Kjøp CHINAU nå!

Chinau (CHINAU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Chinau (CHINAU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.97K $ 10.97K $ 10.97K Total forsyning: $ 899.21B $ 899.21B $ 899.21B Sirkulerende forsyning: $ 899.21B $ 899.21B $ 899.21B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.97K $ 10.97K $ 10.97K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Chinau (CHINAU) pris

Chinau (CHINAU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Chinau (CHINAU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CHINAU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CHINAU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CHINAUs tokenomics, kan du utforske CHINAU tokenets livepris!

CHINAU prisforutsigelse Vil du vite hvor CHINAU kan være på vei? Vår CHINAU prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CHINAU tokenets prisforutsigelse nå!

