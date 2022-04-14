Chillax (CHILLAX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Chillax (CHILLAX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Chillax (CHILLAX) Informasjon Chillax ($CHILLAX) is a meme-based cryptocurrency on the Solana blockchain, combining community-driven fun with real utility. The token powers staking rewards, community incentives, and exclusive content access. With a capped supply of 999,999,999.62 tokens and a deflationary model, Chillax aims for long-term sustainability. Currently listed on Pump.Fun, the project focuses on expanding to more exchanges, introducing NFTs, and building strategic partnerships while keeping the community at its core. Offisiell nettside: https://imchillax.com/ Kjøp CHILLAX nå!

Chillax (CHILLAX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Chillax (CHILLAX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 23.69K $ 23.69K $ 23.69K Total forsyning: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M Sirkulerende forsyning: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 23.69K $ 23.69K $ 23.69K All-time high: $ 0.0057376 $ 0.0057376 $ 0.0057376 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Chillax (CHILLAX) pris

Chillax (CHILLAX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Chillax (CHILLAX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CHILLAX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CHILLAX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CHILLAXs tokenomics, kan du utforske CHILLAX tokenets livepris!

CHILLAX prisforutsigelse Vil du vite hvor CHILLAX kan være på vei? Vår CHILLAX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CHILLAX tokenets prisforutsigelse nå!

