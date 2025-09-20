Chillax (CHILLAX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0057376$ 0.0057376 $ 0.0057376 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -2.13% Prisendring (7D) -2.90% Prisendring (7D) -2.90%

Chillax (CHILLAX) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CHILLAX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CHILLAX er $ 0.0057376, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CHILLAX endret seg med -- i løpet av den siste timen, -2.13% over 24 timer og -2.90% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Chillax (CHILLAX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 24.88K$ 24.88K $ 24.88K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 24.88K$ 24.88K $ 24.88K Opplagsforsyning 999.89M 999.89M 999.89M Total forsyning 999,890,160.026386 999,890,160.026386 999,890,160.026386

Nåværende markedsverdi på Chillax er $ 24.88K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CHILLAX er 999.89M, med en total tilgang på 999890160.026386. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 24.88K.