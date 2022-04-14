CHILLA (CHILLA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i CHILLA (CHILLA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

CHILLA (CHILLA) Informasjon Chilla is a revolutionary cryptocurrency built on the Solana blockchain, designed to provide fast, secure, and low-cost transactions for users across various industries. At its core, Chilla aims to become a community-driven, decentralized digital asset that focuses on empowering users in real-world use cases like payments, staking, and governance. Whether you’re an investor, trader, or part of our vibrant community, Chilla is designed to offer an innovative, scalable solution that encourages adoption and participation in the broader crypto ecosystem. With a strong emphasis on security, transparency, and decentralization, Chilla is committed to providing value to holders and fostering long-term growth. Offisiell nettside: https://www.chillaonsol.com/ Kjøp CHILLA nå!

CHILLA (CHILLA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CHILLA (CHILLA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 12.41K $ 12.41K $ 12.41K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 12.41K $ 12.41K $ 12.41K All-time high: $ 0.00074181 $ 0.00074181 $ 0.00074181 All-Time Low: $ 0.00000703 $ 0.00000703 $ 0.00000703 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om CHILLA (CHILLA) pris

CHILLA (CHILLA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CHILLA (CHILLA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CHILLA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CHILLA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CHILLAs tokenomics, kan du utforske CHILLA tokenets livepris!

