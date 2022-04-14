Chill Trump (CHILLT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Chill Trump (CHILLT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Chill Trump (CHILLT) Informasjon The $CHILLT project combines the lighthearted appeal of internet meme culture with a satirical take on contemporary personalities, specifically blending the relaxed vibe of "ChillGuy" and the bold, iconic style of Donald Trump. Purpose: The token is designed to provide a fun and engaging entry point into cryptocurrency while fostering a community centered around humor, creativity, and financial empowerment. Vision: To create a token that not only entertains but also educates and connects individuals in the crypto space, leveraging the viral power of memes to foster financial inclusion and awareness. Offisiell nettside: https://chilltrumpsol.xyz/ Kjøp CHILLT nå!

Chill Trump (CHILLT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Chill Trump (CHILLT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 15.98K $ 15.98K $ 15.98K Total forsyning: $ 997.19M $ 997.19M $ 997.19M Sirkulerende forsyning: $ 997.19M $ 997.19M $ 997.19M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 15.98K $ 15.98K $ 15.98K All-time high: $ 0.00193682 $ 0.00193682 $ 0.00193682 All-Time Low: $ 0.00000871 $ 0.00000871 $ 0.00000871 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Chill Trump (CHILLT) pris

Chill Trump (CHILLT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Chill Trump (CHILLT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CHILLT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CHILLT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CHILLTs tokenomics, kan du utforske CHILLT tokenets livepris!

