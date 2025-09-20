Chill Trump (CHILLT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00193682 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +0.20%

Chill Trump (CHILLT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CHILLT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CHILLT er $ 0.00193682, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CHILLT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +0.20% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Chill Trump (CHILLT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 17.63K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 17.63K Opplagsforsyning 997.19M Total forsyning 997,192,398.025123

Nåværende markedsverdi på Chill Trump er $ 17.63K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CHILLT er 997.19M, med en total tilgang på 997192398.025123. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.63K.