Chill Family (CHILLFAM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Chill Family (CHILLFAM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Chill Family (CHILLFAM) Informasjon Chill Family is a community-driven project that embraces a laid-back approach to life and crypto. We aim to build a space where people can unwind, connect, and explore the world of cryptocurrency at their own pace. Our focus is on creating a positive, stress-free environment where members can feel supported, share experiences, and grow together. Whether you're a seasoned investor or a newcomer, Chill Family welcomes everyone to enjoy the journey of crypto without unnecessary pressure or the overwhelming hustle. Offisiell nettside: https://chillfamilyguy.xyz/ Kjøp CHILLFAM nå!

Chill Family (CHILLFAM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Chill Family (CHILLFAM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 35.94K $ 35.94K $ 35.94K Total forsyning: $ 998.16M $ 998.16M $ 998.16M Sirkulerende forsyning: $ 998.16M $ 998.16M $ 998.16M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 35.94K $ 35.94K $ 35.94K All-time high: $ 0.01277079 $ 0.01277079 $ 0.01277079 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Chill Family (CHILLFAM) pris

Chill Family (CHILLFAM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Chill Family (CHILLFAM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CHILLFAM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CHILLFAM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CHILLFAMs tokenomics, kan du utforske CHILLFAM tokenets livepris!

CHILLFAM prisforutsigelse Vil du vite hvor CHILLFAM kan være på vei? Vår CHILLFAM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CHILLFAM tokenets prisforutsigelse nå!

