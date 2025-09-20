Dagens Chill Family livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for CHILLFAM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CHILLFAM pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Chill Family livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for CHILLFAM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CHILLFAM pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Chill Family Logo

Chill Family Pris (CHILLFAM)

Ikke oppført

1 CHILLFAM til USD livepris:

--
----
-2.50%1D
USD
Chill Family (CHILLFAM) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:50:45 (UTC+8)

Chill Family (CHILLFAM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01277079
$ 0.01277079$ 0.01277079

$ 0
$ 0$ 0

-0.75%

-2.59%

-3.14%

-3.14%

Chill Family (CHILLFAM) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CHILLFAM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CHILLFAM er $ 0.01277079, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CHILLFAM endret seg med -0.75% i løpet av den siste timen, -2.59% over 24 timer og -3.14% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Chill Family (CHILLFAM) Markedsinformasjon

$ 38.00K
$ 38.00K$ 38.00K

--
----

$ 38.00K
$ 38.00K$ 38.00K

998.16M
998.16M 998.16M

998,162,510.319789
998,162,510.319789 998,162,510.319789

Nåværende markedsverdi på Chill Family er $ 38.00K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CHILLFAM er 998.16M, med en total tilgang på 998162510.319789. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 38.00K.

Chill Family (CHILLFAM) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Chill Family til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Chill Family til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Chill Family til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Chill Family til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.59%
30 dager$ 0+25.72%
60 dager$ 0+9.20%
90 dager$ 0--

Hva er Chill Family (CHILLFAM)

Chill Family is a community-driven project that embraces a laid-back approach to life and crypto. We aim to build a space where people can unwind, connect, and explore the world of cryptocurrency at their own pace. Our focus is on creating a positive, stress-free environment where members can feel supported, share experiences, and grow together. Whether you're a seasoned investor or a newcomer, Chill Family welcomes everyone to enjoy the journey of crypto without unnecessary pressure or the overwhelming hustle.

Chill Family (CHILLFAM) Ressurs

Offisiell nettside

Chill Family Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Chill Family (CHILLFAM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Chill Family (CHILLFAM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Chill Family.

Sjekk Chill Familyprisprognosen nå!

CHILLFAM til lokale valutaer

Chill Family (CHILLFAM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Chill Family (CHILLFAM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CHILLFAM tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Chill Family (CHILLFAM)

Hvor mye er Chill Family (CHILLFAM) verdt i dag?
Live CHILLFAM prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CHILLFAM-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CHILLFAM til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Chill Family?
Markedsverdien for CHILLFAM er $ 38.00K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CHILLFAM?
Den sirkulerende forsyningen av CHILLFAM er 998.16M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCHILLFAM ?
CHILLFAM oppnådde en ATH-pris på 0.01277079 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CHILLFAM?
CHILLFAM så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til CHILLFAM?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CHILLFAM er -- USD.
Vil CHILLFAM gå høyere i år?
CHILLFAM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CHILLFAM prisprognosen for en mer grundig analyse.
Chill Family (CHILLFAM) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.