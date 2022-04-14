Chill Drone (CHONE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Chill Drone (CHONE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Chill Drone (CHONE) Informasjon In a world buzzing with activity, where drones are built for work, speed, and precision, one drone dared to be different. Meet Chill Drone – the laid-back, cloud-surfing anomaly that embodies the essence of relaxation. Born from the scrap pile of a high-tech lab, Chill Drone was a prototype that never quite fit the mold. Instead of hyper-efficiency and tireless productivity, Chill Drone discovered its true purpose: taking it slow, enjoying the ride, and reminding us all to chill out. While other drones tirelessly plotted world domination, designing grand schemes to conquer humanity or control resources, Chill Drone wanted none of it. Why dominate the world when you can lay back on a fluffy cloud and watch the sunset? Chill Drone's motto became clear: "World domination is overrated; tranquility is the true power." Chill Drone's refusal to conform made it an outcast among its kind, but it also made it a hero to those yearning for a break from the relentless grind. With its half-open eyes, relaxed propellers, and signature serene vibe, Chill Drone soared above the chaos, proving that being different is not just okay – it's awesome. Offisiell nettside: https://www.chilldrone.io/

Chill Drone (CHONE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Chill Drone (CHONE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 313.29K Total forsyning: $ 996.34M Sirkulerende forsyning: $ 996.34M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 313.29K All-time high: $ 0.00145846 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0.00031444

Chill Drone (CHONE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Chill Drone (CHONE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CHONE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CHONE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

CHONE prisforutsigelse Vil du vite hvor CHONE kan være på vei? Vår CHONE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

