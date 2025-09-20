Chill Drone Pris (CHONE)
+2.16%
+2.16%
Chill Drone (CHONE) sanntidsprisen er $0.00032977. I løpet av de siste 24 timene har CHONE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CHONE er $ 0.00145846, mens den rekordlave prisen er $ 0.00020045.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CHONE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +2.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Chill Drone er $ 328.56K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CHONE er 996.34M, med en total tilgang på 996337109.79491. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 328.56K.
I løpet av i dag er prisendringen på Chill Drone til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Chill Drone til USD ble $ +0.0001028117.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Chill Drone til USD ble $ +0.0000407432.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Chill Drone til USD ble $ +0.0001153769275032252.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|30 dager
|$ +0.0001028117
|+31.18%
|60 dager
|$ +0.0000407432
|+12.36%
|90 dager
|$ +0.0001153769275032252
|+53.82%
In a world buzzing with activity, where drones are built for work, speed, and precision, one drone dared to be different. Meet Chill Drone – the laid-back, cloud-surfing anomaly that embodies the essence of relaxation. Born from the scrap pile of a high-tech lab, Chill Drone was a prototype that never quite fit the mold. Instead of hyper-efficiency and tireless productivity, Chill Drone discovered its true purpose: taking it slow, enjoying the ride, and reminding us all to chill out. While other drones tirelessly plotted world domination, designing grand schemes to conquer humanity or control resources, Chill Drone wanted none of it. Why dominate the world when you can lay back on a fluffy cloud and watch the sunset? Chill Drone’s motto became clear: “World domination is overrated; tranquility is the true power.” Chill Drone’s refusal to conform made it an outcast among its kind, but it also made it a hero to those yearning for a break from the relentless grind. With its half-open eyes, relaxed propellers, and signature serene vibe, Chill Drone soared above the chaos, proving that being different is not just okay – it’s awesome.
