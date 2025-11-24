Chili Coin pris i dag

Sanntids Chili Coin (CHI) pris i dag er --, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende CHI til USD konverteringssats er -- per CHI.

Chili Coin rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 3,443,971, med en sirkulerende forsyning på 5.88B CHI. I løpet av de siste 24 timene CHI har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00131437, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har CHI beveget seg -- i løpet av den siste timen og -19.52% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Chili Coin (CHI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.44M$ 3.44M $ 3.44M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 58.58M$ 58.58M $ 58.58M Opplagsforsyning 5.88B 5.88B 5.88B Total forsyning 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

