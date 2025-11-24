Hva er COTS

Children Of The Sky (COTS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Children Of The Sky (COTS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Children Of The Sky (COTS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Children Of The Sky (COTS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K Total forsyning: $ 999.53M $ 999.53M $ 999.53M Sirkulerende forsyning: $ 999.53M $ 999.53M $ 999.53M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K All-time high: $ 0.01772925 $ 0.01772925 $ 0.01772925 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Children Of The Sky (COTS) pris Kjøp COTS nå!

Children Of The Sky (COTS) Informasjon Offisiell nettside: https://childrenofthesky.com/

Children Of The Sky (COTS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Children Of The Sky (COTS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet COTS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange COTS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår COTSs tokenomics, kan du utforske COTS tokenets livepris!

COTS prisforutsigelse Vil du vite hvor COTS kan være på vei? Vår COTS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se COTS tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!