Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) Informasjon Inspired by the legendary "Arise Chikun Arise" meme by Litecoin creator Charlie Lee, our cryptocurrency project, Chikun, is a fusion of internet humor and cutting-edge blockchain technology. Drawing from the triumphant spirit of the meme, Chikun embraces decentralization and accessibility. But Chikun is more than a token—it’s a vibrant community. Featuring telegram games and original artwork themed around the iconic meme. Offisiell nettside: https://chikunonsol.com/ Kjøp CHIKUN nå!

Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 60.39K Total forsyning: $ 999.79M Sirkulerende forsyning: $ 999.79M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 60.39K All-time high: $ 0.00141547 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0

Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CHIKUN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CHIKUN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CHIKUNs tokenomics, kan du utforske CHIKUN tokenets livepris!

