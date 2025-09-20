Chief Troll Officer (CTO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00260502$ 0.00260502 $ 0.00260502 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.12% Prisendring (7D) -7.99% Prisendring (7D) -7.99%

Chief Troll Officer (CTO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CTO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CTO er $ 0.00260502, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CTO endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.12% over 24 timer og -7.99% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Chief Troll Officer (CTO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 30.05K$ 30.05K $ 30.05K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 30.20K$ 30.20K $ 30.20K Opplagsforsyning 986.77M 986.77M 986.77M Total forsyning 991,780,700.0 991,780,700.0 991,780,700.0

Nåværende markedsverdi på Chief Troll Officer er $ 30.05K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CTO er 986.77M, med en total tilgang på 991780700.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 30.20K.