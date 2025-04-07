Chickenus Maximus (CHICKENUS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Chickenus Maximus (CHICKENUS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Chickenus Maximus (CHICKENUS) Informasjon Chickenus Maximus, the feathered star of a memecoin launched in April 2025, has pecked its way into the crypto and gaming worlds, inspired by Elon Musk's quirky antics in Path of Exile 2. In this unforgiving action RPG set on the dark continent of Wraeclast, Musk introduced Chickenus Maximus during a livestream on April 7, 2025, as the loyal companion to his high-level character, Kekius Maximus. The memecoin, riding the hype of Musk's eccentric persona, exploded on X, blending blockchain buzz with gaming lore. Kekius Maximus, a name dripping with meme culture (think "Kek" from Pepe fame), is Musk's hardcore-mode warrior in Path of Exile 2, a game notorious for its brutal difficulty and permanent-death stakes. Chickenus Maximus, revealed as his mount, injects humor into this grim world—a Roman-inspired chicken strutting beside a battle-hardened exile. Musk's naming moment sparked a frenzy, with X posts on April 10, 2025, showing fans minting tokens and memes in its honor, amplifying the coin's viral ascent. In-game, Chickenus Maximus isn't just a pet; it's a symbol of Musk's flair for the absurd. While Kekius Maximus carves through foes with top-tier gear, Chickenus clucks along, a bizarre duo defying Wraeclast's darkness. The memecoin mirrors this oddity—its value tied less to utility and more to Musk's cult-like influence. Yet, skepticism lingers. Gamers question Musk's skills, suspecting boosted accounts behind his leaderboard rank. Chickenus Maximus, and its token, don't prove his prowess—they're a distraction, a clucky sideshow. Still, the memecoin thrives on Musk's narrative. Chickenus Maximus, paired with Kekius Maximus, embodies his knack for turning niche hobbies into cultural phenomena. In Path of Exile 2's brutal landscape, this chicken stands out—a feathered anomaly fueling a crypto craze. Whether Musk grinds or buys his way to glory, Chickenus Maximus and its memecoin cluck onward, a testament to his ability to merge gaming, absurdity, and market hype into one eccentric legacy. Offisiell nettside: https://chickenusmaximus.com

Chickenus Maximus (CHICKENUS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Chickenus Maximus (CHICKENUS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 12.20K $ 12.20K $ 12.20K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 12.20K $ 12.20K $ 12.20K All-time high: $ 0.00269216 $ 0.00269216 $ 0.00269216 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00012202 $ 0.00012202 $ 0.00012202 Lær mer om Chickenus Maximus (CHICKENUS) pris

Chickenus Maximus (CHICKENUS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Chickenus Maximus (CHICKENUS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CHICKENUS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CHICKENUS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CHICKENUSs tokenomics, kan du utforske CHICKENUS tokenets livepris!

