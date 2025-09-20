Chickenus Maximus (CHICKENUS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00269216$ 0.00269216 $ 0.00269216 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.06% Prisendring (1D) +0.92% Prisendring (7D) -11.06% Prisendring (7D) -11.06%

Chickenus Maximus (CHICKENUS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CHICKENUS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CHICKENUS er $ 0.00269216, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CHICKENUS endret seg med +0.06% i løpet av den siste timen, +0.92% over 24 timer og -11.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Chickenus Maximus (CHICKENUS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 12.87K$ 12.87K $ 12.87K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 12.87K$ 12.87K $ 12.87K Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Chickenus Maximus er $ 12.87K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CHICKENUS er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.87K.