Chickencoin (CHKN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.20% Prisendring (1D) -1.02% Prisendring (7D) +0.93% Prisendring (7D) +0.93%

Chickencoin (CHKN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CHKN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CHKN er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CHKN endret seg med +0.20% i løpet av den siste timen, -1.02% over 24 timer og +0.93% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Chickencoin (CHKN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.15M$ 3.15M $ 3.15M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.15M$ 3.15M $ 3.15M Opplagsforsyning 69.00T 69.00T 69.00T Total forsyning 69,000,000,000,000.0 69,000,000,000,000.0 69,000,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Chickencoin er $ 3.15M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CHKN er 69.00T, med en total tilgang på 69000000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.15M.