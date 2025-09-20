ChickenBanana (CB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0000322 $ 0.0000322 $ 0.0000322 24 timer lav $ 0.0000322 $ 0.0000322 $ 0.0000322 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0000322$ 0.0000322 $ 0.0000322 24 timer høy $ 0.0000322$ 0.0000322 $ 0.0000322 All Time High $ 0.00335752$ 0.00335752 $ 0.00335752 Laveste pris $ 0.00002329$ 0.00002329 $ 0.00002329 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) 0.00% Prisendring (7D) -6.22% Prisendring (7D) -6.22%

ChickenBanana (CB) sanntidsprisen er $0.0000322. I løpet av de siste 24 timene har CB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0000322 og et toppnivå på $ 0.0000322, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CB er $ 0.00335752, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002329.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CB endret seg med -- i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og -6.22% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ChickenBanana (CB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 32.20K$ 32.20K $ 32.20K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 32.20K$ 32.20K $ 32.20K Opplagsforsyning 999.93M 999.93M 999.93M Total forsyning 999,929,229.19 999,929,229.19 999,929,229.19

Nåværende markedsverdi på ChickenBanana er $ 32.20K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CB er 999.93M, med en total tilgang på 999929229.19. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 32.20K.