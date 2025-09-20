chick (NIB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) 0.00% Prisendring (7D) +0.39% Prisendring (7D) +0.39%

chick (NIB) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har NIB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NIB er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NIB endret seg med -- i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og +0.39% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

chick (NIB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 20.92K$ 20.92K $ 20.92K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 20.92K$ 20.92K $ 20.92K Opplagsforsyning 999.78M 999.78M 999.78M Total forsyning 999,780,982.73 999,780,982.73 999,780,982.73

Nåværende markedsverdi på chick er $ 20.92K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NIB er 999.78M, med en total tilgang på 999780982.73. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 20.92K.