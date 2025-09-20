Dagens chick livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for NIB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NIB pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens chick livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for NIB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NIB pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om NIB

NIB Prisinformasjon

NIB Offisiell nettside

NIB tokenomics

NIB Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

chick Logo

chick Pris (NIB)

Ikke oppført

1 NIB til USD livepris:

--
----
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
chick (NIB) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:06:32 (UTC+8)

chick (NIB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

0.00%

+0.39%

+0.39%

chick (NIB) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har NIB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NIB er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NIB endret seg med -- i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og +0.39% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

chick (NIB) Markedsinformasjon

$ 20.92K
$ 20.92K$ 20.92K

--
----

$ 20.92K
$ 20.92K$ 20.92K

999.78M
999.78M 999.78M

999,780,982.73
999,780,982.73 999,780,982.73

Nåværende markedsverdi på chick er $ 20.92K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NIB er 999.78M, med en total tilgang på 999780982.73. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 20.92K.

chick (NIB) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på chick til USD ble $ 0.0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på chick til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på chick til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på chick til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0.00.00%
30 dager$ 0+30.55%
60 dager$ 0+21.82%
90 dager$ 0--

Hva er chick (NIB)

The wildest meme token on the block! Get ready to dive into a world where digital assets meet a fierce, unstoppable energy—embodied by none other than our iconic mascot, the Crazy Gangsta Chick. The purpose of this project is meme coin on solana chain. $nib is a chicken meme theme. Initially emerged as fun projects that used the virality of internet memes to attract attention and create a community. These coins and tokens aim to transfer the humorous and often ironic nature of memes to the cryptocurrency market, creating a new form of digital currency.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

chick (NIB) Ressurs

Offisiell nettside

chick Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil chick (NIB) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine chick (NIB) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for chick.

Sjekk chickprisprognosen nå!

NIB til lokale valutaer

chick (NIB) tokenomics

Å forstå tokenomics bak chick (NIB) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NIB tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om chick (NIB)

Hvor mye er chick (NIB) verdt i dag?
Live NIB prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NIB-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NIB til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for chick?
Markedsverdien for NIB er $ 20.92K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NIB?
Den sirkulerende forsyningen av NIB er 999.78M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNIB ?
NIB oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NIB?
NIB så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til NIB?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NIB er -- USD.
Vil NIB gå høyere i år?
NIB kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NIB prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:06:32 (UTC+8)

chick (NIB) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.