Chiba Wan (CHIB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Chiba Wan (CHIB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Chiba Wan (CHIB) Informasjon CHIBA Coin is a meme token inspired by the Chiba-Wan rescue of Kabosu, the Shiba Inu behind Dogecoin. The project celebrates the origins of the dog coin movement, honoring the dogs that sparked meme coin culture, such as DOGE, SHIB, and NEIRO. CHIBA aims to build on this legacy by fostering a strong community and offering a token that connects crypto enthusiasts with the origins of meme coins while ensuring transparency, security, and long-term growth. Offisiell nettside: http://chibcoin.com Kjøp CHIB nå!

Chiba Wan (CHIB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Chiba Wan (CHIB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 108.95K $ 108.95K $ 108.95K Total forsyning: $ 200.00B $ 200.00B $ 200.00B Sirkulerende forsyning: $ 200.00B $ 200.00B $ 200.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 108.95K $ 108.95K $ 108.95K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Chiba Wan (CHIB) pris

Chiba Wan (CHIB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Chiba Wan (CHIB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CHIB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CHIB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CHIBs tokenomics, kan du utforske CHIB tokenets livepris!

CHIB prisforutsigelse Vil du vite hvor CHIB kan være på vei? Vår CHIB prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CHIB tokenets prisforutsigelse nå!

