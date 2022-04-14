Chi Protocol (CHI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Chi Protocol (CHI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Chi Protocol (CHI) Informasjon Chi is the world's first scalable stablecoin protocol backed by LSTs, and powered by two tokens: CHI and USC. USC, a stablecoin, designed for scalability, censorship resistance, and embedded yield. CHI, the governance token, earns real LST yield, undergoes token burns in specific conditions, and contributes to decentralized governance through locking mechanisms, providing boosted LST rewards. Offisiell nettside: https://chiprotocol.io/ Teknisk dokument: https://docsend.com/view/3vz6us5vca98kmvs Kjøp CHI nå!

Chi Protocol (CHI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Chi Protocol (CHI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.09K $ 10.09K $ 10.09K Total forsyning: $ 206.36M $ 206.36M $ 206.36M Sirkulerende forsyning: $ 111.30M $ 111.30M $ 111.30M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 18.71K $ 18.71K $ 18.71K All-time high: $ 0.108157 $ 0.108157 $ 0.108157 All-Time Low: $ 0.00004197 $ 0.00004197 $ 0.00004197 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Chi Protocol (CHI) pris

Chi Protocol (CHI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Chi Protocol (CHI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CHI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CHI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CHIs tokenomics, kan du utforske CHI tokenets livepris!

