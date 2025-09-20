Chi Protocol (CHI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.108157$ 0.108157 $ 0.108157 Laveste pris $ 0.00004197$ 0.00004197 $ 0.00004197 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -19.83% Prisendring (7D) -19.83%

Chi Protocol (CHI) sanntidsprisen er $0.00009067. I løpet av de siste 24 timene har CHI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CHI er $ 0.108157, mens den rekordlave prisen er $ 0.00004197.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CHI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -19.83% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Chi Protocol (CHI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.09K$ 10.09K $ 10.09K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 18.71K$ 18.71K $ 18.71K Opplagsforsyning 111.30M 111.30M 111.30M Total forsyning 206,364,211.3973848 206,364,211.3973848 206,364,211.3973848

Nåværende markedsverdi på Chi Protocol er $ 10.09K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CHI er 111.30M, med en total tilgang på 206364211.3973848. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 18.71K.