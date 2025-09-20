Dagens Chi Protocol livepris er 0.00009067 USD. Spor prisoppdateringer for CHI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CHI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Chi Protocol livepris er 0.00009067 USD. Spor prisoppdateringer for CHI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CHI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om CHI

CHI Prisinformasjon

CHI teknisk dokument

CHI Offisiell nettside

CHI tokenomics

CHI Prisprognose

Chi Protocol (CHI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:43:15 (UTC+8)

Chi Protocol (CHI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.108157
$ 0.108157$ 0.108157

$ 0.00004197
$ 0.00004197$ 0.00004197

--

--

-19.83%

-19.83%

Chi Protocol (CHI) sanntidsprisen er $0.00009067. I løpet av de siste 24 timene har CHI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CHI er $ 0.108157, mens den rekordlave prisen er $ 0.00004197.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CHI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -19.83% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Chi Protocol (CHI) Markedsinformasjon

$ 10.09K
$ 10.09K$ 10.09K

--
----

$ 18.71K
$ 18.71K$ 18.71K

111.30M
111.30M 111.30M

206,364,211.3973848
206,364,211.3973848 206,364,211.3973848

Nåværende markedsverdi på Chi Protocol er $ 10.09K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CHI er 111.30M, med en total tilgang på 206364211.3973848. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 18.71K.

Chi Protocol (CHI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Chi Protocol til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Chi Protocol til USD ble $ -0.0000453271.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Chi Protocol til USD ble $ -0.0000308309.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Chi Protocol til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ -0.0000453271-49.99%
60 dager$ -0.0000308309-34.00%
90 dager$ 0--

Hva er Chi Protocol (CHI)

Chi is the world's first scalable stablecoin protocol backed by LSTs, and powered by two tokens: CHI and USC. USC, a stablecoin, designed for scalability, censorship resistance, and embedded yield. CHI, the governance token, earns real LST yield, undergoes token burns in specific conditions, and contributes to decentralized governance through locking mechanisms, providing boosted LST rewards.

Chi Protocol (CHI) Ressurs

Chi Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Chi Protocol (CHI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Chi Protocol (CHI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Chi Protocol.

Sjekk Chi Protocolprisprognosen nå!

CHI til lokale valutaer

Chi Protocol (CHI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Chi Protocol (CHI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CHI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Chi Protocol (CHI)

Hvor mye er Chi Protocol (CHI) verdt i dag?
Live CHI prisen i USD er 0.00009067 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CHI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CHI til USD er $ 0.00009067. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Chi Protocol?
Markedsverdien for CHI er $ 10.09K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CHI?
Den sirkulerende forsyningen av CHI er 111.30M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCHI ?
CHI oppnådde en ATH-pris på 0.108157 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CHI?
CHI så en ATL-pris på 0.00004197 USD.
Hva er handelsvolumet til CHI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CHI er -- USD.
Vil CHI gå høyere i år?
CHI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CHI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:43:15 (UTC+8)

