CHEWY (CHWY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i CHEWY (CHWY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

CHEWY (CHWY) Informasjon $CHWY: The Best Pet Supplies on Solana $CHWY is the original Chewy coin on Solana, deployed on May 15, 2024, and inspired by Ryan Cohen's first company in the pet supplies industry. Despite being rugged by its original developer, $CHWY has risen from the ashes thanks to a passionate community that discovered and revitalized it. Now, $CHWY is one of the most popular memecoins in the Solana ecosystem, embodying the spirit of resilience and community-driven success. Offisiell nettside: https://chwyonsol.xyz/ Kjøp CHWY nå!

CHEWY (CHWY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CHEWY (CHWY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 96.62K Total forsyning: $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 96.62K All-time high: $ 0.00363567 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0 Lær mer om CHEWY (CHWY) pris

CHEWY (CHWY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CHEWY (CHWY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CHWY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CHWY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CHWYs tokenomics, kan du utforske CHWY tokenets livepris!

CHWY prisforutsigelse Vil du vite hvor CHWY kan være på vei? Vår CHWY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CHWY tokenets prisforutsigelse nå!

