Chester ($CHESTER) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Chester ($CHESTER), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Chester ($CHESTER) Informasjon $CHESTER is a memecoin on the Abstract Chain named after the chain's co-founder Luca Netz's dog. Chester is Luca's current dog and beloved companion. Luca Netz adopted Chester in 2023, and this is a tribute coin to him as the co-founder of the Abstract chain. This token is dedicated to Chester, Luca and the future of Abstract. This is a meme coin for entertainment purposes focused on building a great community on the Abstract chain and raising awareness of the Abstract ecosystem. Offisiell nettside: https://chesterabstract.xyz/ Kjøp $CHESTER nå!

Chester ($CHESTER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Chester ($CHESTER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 43.72K $ 43.72K $ 43.72K Total forsyning: $ 990.46M $ 990.46M $ 990.46M Sirkulerende forsyning: $ 973.62M $ 973.62M $ 973.62M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 44.48K $ 44.48K $ 44.48K All-time high: $ 0.00132417 $ 0.00132417 $ 0.00132417 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Chester ($CHESTER) pris

Chester ($CHESTER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Chester ($CHESTER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $CHESTER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $CHESTER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $CHESTERs tokenomics, kan du utforske $CHESTER tokenets livepris!

$CHESTER prisforutsigelse Vil du vite hvor $CHESTER kan være på vei? Vår $CHESTER prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se $CHESTER tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!