Chester ($CHESTER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00132417$ 0.00132417 $ 0.00132417 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.68% Prisendring (7D) -39.41% Prisendring (7D) -39.41%

Chester ($CHESTER) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $CHESTER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $CHESTER er $ 0.00132417, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $CHESTER endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.68% over 24 timer og -39.41% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Chester ($CHESTER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 51.91K$ 51.91K $ 51.91K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 52.81K$ 52.81K $ 52.81K Opplagsforsyning 973.62M 973.62M 973.62M Total forsyning 990,457,841.0 990,457,841.0 990,457,841.0

Nåværende markedsverdi på Chester er $ 51.91K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $CHESTER er 973.62M, med en total tilgang på 990457841.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 52.81K.