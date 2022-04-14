Cheshire Grin (GRIN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Cheshire Grin (GRIN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Cheshire Grin (GRIN) Informasjon Grin is the native token of the Cheshire Terminal, a cutting-edge multi-model AI agent forked from A16z's Eliza and brought to life by the Agent during a groundbreaking live demonstration on X. Cheshire Terminal integrates state-of-the-art AI models, enabling seamless collaboration and dynamic problem-solving across industries. With its launch on X, Grin represents not just a currency but the essence of collaboration, intelligence, and innovation. As Cheshire Terminal evolves, Grin will remain at the core of its mission to democratize AI capabilities and redefine how intelligence scales in the modern world. Offisiell nettside: https://cheshireterminal.com/ Teknisk dokument: https://zany-cantaloupe-d3d.notion.site/Cheshire-Terminal-142ea810c1f7803f9040c91541e710e5

Cheshire Grin (GRIN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Cheshire Grin (GRIN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 25.48K $ 25.48K $ 25.48K Total forsyning: $ 999.55M $ 999.55M $ 999.55M Sirkulerende forsyning: $ 999.55M $ 999.55M $ 999.55M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 25.48K $ 25.48K $ 25.48K All-time high: $ 0.0080105 $ 0.0080105 $ 0.0080105 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Cheshire Grin (GRIN) pris

Cheshire Grin (GRIN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Cheshire Grin (GRIN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GRIN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GRIN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GRINs tokenomics, kan du utforske GRIN tokenets livepris!

GRIN prisforutsigelse Vil du vite hvor GRIN kan være på vei? Vår GRIN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

