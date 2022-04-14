Chengu (CHENGU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Chengu (CHENGU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Chengu (CHENGU) Informasjon Chengu is Abstract Chain’s culture coin. He’s a Chad Penguin (aka Chengu) who embodies the spirit of the “Chad” roles as defined by the Abstract community. Chengu serves as a cultural symbol for the consumer crypto ecosystem, integrating into DEXs, games, streaming, and other fun applications within Abstract. As a meme and cultural figure, his presence strengthens Abstract’s brand identity, reinforcing its commitment to consumer crypto adoption in an engaging and fun way. Offisiell nettside: https://x.com/ChenguGotAbs Kjøp CHENGU nå!

Chengu (CHENGU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Chengu (CHENGU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 364.34K $ 364.34K $ 364.34K Total forsyning: $ 991.22M $ 991.22M $ 991.22M Sirkulerende forsyning: $ 991.22M $ 991.22M $ 991.22M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 364.34K $ 364.34K $ 364.34K All-time high: $ 0.00300819 $ 0.00300819 $ 0.00300819 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0003672 $ 0.0003672 $ 0.0003672 Lær mer om Chengu (CHENGU) pris

Chengu (CHENGU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Chengu (CHENGU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CHENGU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CHENGU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CHENGUs tokenomics, kan du utforske CHENGU tokenets livepris!

CHENGU prisforutsigelse Vil du vite hvor CHENGU kan være på vei? Vår CHENGU prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CHENGU tokenets prisforutsigelse nå!

