$ZHOA If Yu Cant Holdl Yu Wund bi reech!
If Yu Cunt Holdl Yu Wund bi reech! $ZHOA is THE CZ memecoin on BNB and here to bring back the vibes from 2021. Together we will make BSC great again and honor CZ legacy.
Leading the charge to make BSC great again, Chengpang Zhoa was Launched on August 28, 2024 on four.meme. The $ZHOA token aims to bring back the popularity of Binance’s defi platform and rekindle it’s former memecoin glory.
The ZHOA Wormhole Wrapped $ZHOA (wZHOA) is officially live on Raydium DEX on the Solana blockchain. That’s right—you can now trade, hold, and expand your $ZHOA journey across chains, using Solana’s lightning-fast ecosystem and the ever-popular Phantom wallet.
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Chengpang Zhoa (ZHOA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
Chengpang Zhoa (ZHOA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Chengpang Zhoa (ZHOA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet ZHOA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange ZHOA tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår ZHOAs tokenomics, kan du utforske ZHOA tokenets livepris!
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.