Chengpang Zhoa (ZHOA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Chengpang Zhoa (ZHOA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Chengpang Zhoa (ZHOA) Informasjon $ZHOA If Yu Cant Holdl Yu Wund bi reech! If Yu Cunt Holdl Yu Wund bi reech! $ZHOA is THE CZ memecoin on BNB and here to bring back the vibes from 2021. Together we will make BSC great again and honor CZ legacy. Leading the charge to make BSC great again, Chengpang Zhoa was Launched on August 28, 2024 on four.meme. The $ZHOA token aims to bring back the popularity of Binance’s defi platform and rekindle it’s former memecoin glory. The ZHOA Wormhole Wrapped $ZHOA (wZHOA) is officially live on Raydium DEX on the Solana blockchain. That’s right—you can now trade, hold, and expand your $ZHOA journey across chains, using Solana’s lightning-fast ecosystem and the ever-popular Phantom wallet. Offisiell nettside: https://zhoa.xyz/ Teknisk dokument: https://chengpang-zhoa-usdzhoa.gitbook.io/chengpangzhoa Kjøp ZHOA nå!

Chengpang Zhoa (ZHOA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Chengpang Zhoa (ZHOA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 167.03K $ 167.03K $ 167.03K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 167.03K $ 167.03K $ 167.03K All-time high: $ 0.0011025 $ 0.0011025 $ 0.0011025 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00016735 $ 0.00016735 $ 0.00016735 Lær mer om Chengpang Zhoa (ZHOA) pris

Chengpang Zhoa (ZHOA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Chengpang Zhoa (ZHOA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZHOA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZHOA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZHOAs tokenomics, kan du utforske ZHOA tokenets livepris!

ZHOA prisforutsigelse Vil du vite hvor ZHOA kan være på vei? Vår ZHOA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ZHOA tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!