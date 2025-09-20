Chengpang Zhoa (ZHOA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00015074 $ 0.00015074 $ 0.00015074 24 timer lav $ 0.00029435 $ 0.00029435 $ 0.00029435 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00015074$ 0.00015074 $ 0.00015074 24 timer høy $ 0.00029435$ 0.00029435 $ 0.00029435 All Time High $ 0.0011025$ 0.0011025 $ 0.0011025 Laveste pris $ 0.00009029$ 0.00009029 $ 0.00009029 Prisendring (1H) +2.83% Prisendring (1D) -25.16% Prisendring (7D) +56.51% Prisendring (7D) +56.51%

Chengpang Zhoa (ZHOA) sanntidsprisen er $0.00015605. I løpet av de siste 24 timene har ZHOA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00015074 og et toppnivå på $ 0.00029435, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZHOA er $ 0.0011025, mens den rekordlave prisen er $ 0.00009029.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZHOA endret seg med +2.83% i løpet av den siste timen, -25.16% over 24 timer og +56.51% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Chengpang Zhoa (ZHOA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 156.05K$ 156.05K $ 156.05K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 156.05K$ 156.05K $ 156.05K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Chengpang Zhoa er $ 156.05K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ZHOA er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 156.05K.