CHELON (CHELON) Informasjon Chelon is driven by an AI agent to unite the U.S. and China. Inspired by Elon Musk and Yilong Ma, the "Chinese Elon Musk," its mission is to fund a meeting between the two and send Yilong Ma to space! Blending community-powered crypto with global unity 🙏 In the last 72 hours, we saw two monster memes drop, perfectly timed with Trump’s inauguration. TikTok was banned and then reinstated for 90 days by Trump. Elon Musk was named as a top contender to buy TikTok and is viewed by many in Washington as Trump’s conduit to restoring relations with China. Meanwhile, “coincidentally,” over the past two weeks, Elon Musk randomly showed interest in meeting his Chinese counterpart, Yilong Ma. Check this post for proof: https://x.com/elonmusk/status/1876838689457815564 So basically, he’s meeting his Chinese Doppelganger, and rumor has it this meeting is set for later this week, where a major Asian crypto figure will act as moderator. AI Agent called @Chelon_ai launched with the intention of uniting Elon & Yilong (which now seems to be happening) and then sending Yilong to space on a civilian SpaceX flight to bring the US and China together. AI meme agents with China/USA narratives like CHELON are going to be very helpful. Offisiell nettside: https://www.chelon.ai/ Kjøp CHELON nå!

CHELON (CHELON) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CHELON (CHELON), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 867.70K $ 867.70K $ 867.70K Total forsyning: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Sirkulerende forsyning: $ 948.90M $ 948.90M $ 948.90M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 914.42K $ 914.42K $ 914.42K All-time high: $ 0.0185919 $ 0.0185919 $ 0.0185919 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00091443 $ 0.00091443 $ 0.00091443 Lær mer om CHELON (CHELON) pris

CHELON (CHELON) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CHELON (CHELON) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CHELON tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CHELON tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CHELONs tokenomics, kan du utforske CHELON tokenets livepris!

