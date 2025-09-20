CHELON (CHELON) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.0185919 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.24% Prisendring (1D) +0.23% Prisendring (7D) -1.27%

CHELON (CHELON) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CHELON blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CHELON er $ 0.0185919, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CHELON endret seg med +0.24% i løpet av den siste timen, +0.23% over 24 timer og -1.27% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CHELON (CHELON) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 901.11K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 949.63K Opplagsforsyning 948.90M Total forsyning 999,994,028.219921

Nåværende markedsverdi på CHELON er $ 901.11K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CHELON er 948.90M, med en total tilgang på 999994028.219921. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 949.63K.