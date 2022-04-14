Chefdotfun (CHEF) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Chefdotfun (CHEF), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Chefdotfun (CHEF) Informasjon Web.Chef is an innovative cryptocurrency project. The project is a platform that aims to offer a new experience in the crypto world. The main purpose of Web.Chef is to enable users to make transactions related to cryptocurrencies and to perform these transactions easily, securely and quickly. The platform stands out with its user-friendly interface and strong security measures. In addition, the Web.Chef team adopts a community-oriented approach and encourages users to contribute to the platform and take the project further. Web.Chef aims to maximize the potential of blockchain technology by going beyond being just a cryptocurrency. The project decentralizes financial transactions and offers its users a unique experience. In this direction, the Web.Chef community plays a critical role in the growth and development of the platform. Offisiell nettside: https://web.chef.fun/ Kjøp CHEF nå!

Chefdotfun (CHEF) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Chefdotfun (CHEF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 73.48K $ 73.48K $ 73.48K Total forsyning: $ 79.55M $ 79.55M $ 79.55M Sirkulerende forsyning: $ 79.55M $ 79.55M $ 79.55M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 73.48K $ 73.48K $ 73.48K All-time high: $ 0.0481249 $ 0.0481249 $ 0.0481249 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00092363 $ 0.00092363 $ 0.00092363 Lær mer om Chefdotfun (CHEF) pris

Chefdotfun (CHEF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Chefdotfun (CHEF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CHEF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CHEF tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CHEFs tokenomics, kan du utforske CHEF tokenets livepris!

CHEF prisforutsigelse Vil du vite hvor CHEF kan være på vei? Vår CHEF prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CHEF tokenets prisforutsigelse nå!

