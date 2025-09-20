Chefdotfun (CHEF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0481249$ 0.0481249 $ 0.0481249 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.23% Prisendring (7D) -3.74% Prisendring (7D) -3.74%

Chefdotfun (CHEF) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CHEF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CHEF er $ 0.0481249, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CHEF endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.23% over 24 timer og -3.74% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Chefdotfun (CHEF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 73.48K$ 73.48K $ 73.48K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 73.48K$ 73.48K $ 73.48K Opplagsforsyning 79.55M 79.55M 79.55M Total forsyning 79,552,186.45349059 79,552,186.45349059 79,552,186.45349059

Nåværende markedsverdi på Chefdotfun er $ 73.48K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CHEF er 79.55M, med en total tilgang på 79552186.45349059. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 73.48K.