Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL) Informasjon Cheeseball the Wizard is the latest internet sensation, a quirky, mischievous cat with a flair for magic and an eye on the meme throne. As Halloween approaches, Cheeseball is gearing up to cast a spell over the internet, unleashing a flood of hilarious and spooky memes that are sure to go viral. With his wizard hat and mystical aura, he's ready to lead the charge into Uptober, a month-long celebration of bullish crypto vibes, memes, and fun. Get ready for Cheeseball's reign as he combines the magic of Halloween with the hype of Uptober, creating the purrfect storm of entertainment! Offisiell nettside: https://cheeseball.vip/ Teknisk dokument: https://cheeseball.vip/ Kjøp CHEESEBALL nå!

Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 31.28K $ 31.28K $ 31.28K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 31.28K $ 31.28K $ 31.28K All-time high: $ 0.00409308 $ 0.00409308 $ 0.00409308 All-Time Low: $ 0.00000709 $ 0.00000709 $ 0.00000709 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL) pris

Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CHEESEBALL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CHEESEBALL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CHEESEBALLs tokenomics, kan du utforske CHEESEBALL tokenets livepris!

CHEESEBALL prisforutsigelse Vil du vite hvor CHEESEBALL kan være på vei? Vår CHEESEBALL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CHEESEBALL tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!