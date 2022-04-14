chatXZI by AI (CXZI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i chatXZI by AI (CXZI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

chatXZI by AI (CXZI) Informasjon chatXZI is an advanced AI Agent platform designed to quickly analyze data and enable users to directly swap tokens on the BNB Chain. With capabilities in social metric analysis, token topic recognition, and a crypto education assistant, chatXZI helps users make smarter and timely investment decisions. The platform combines cutting-edge AI technology to deliver real-time insights, the latest market trends, and interactive crypto learning guides, making chatXZI a comprehensive solution for traders, investors, and the modern crypto community. Offisiell nettside: https://chatxzi.com Teknisk dokument: https://chatxzi.gitbook.io/chatxzi-docs Kjøp CXZI nå!

chatXZI by AI (CXZI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for chatXZI by AI (CXZI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.73K $ 4.73K $ 4.73K Total forsyning: $ 909.99M $ 909.99M $ 909.99M Sirkulerende forsyning: $ 909.99M $ 909.99M $ 909.99M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.73K $ 4.73K $ 4.73K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om chatXZI by AI (CXZI) pris

chatXZI by AI (CXZI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak chatXZI by AI (CXZI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CXZI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CXZI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CXZIs tokenomics, kan du utforske CXZI tokenets livepris!

