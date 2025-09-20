chatXZI by AI (CXZI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00000466 $ 0.00000466 $ 0.00000466 24 timer lav $ 0.00000552 $ 0.00000552 $ 0.00000552 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00000466$ 0.00000466 $ 0.00000466 24 timer høy $ 0.00000552$ 0.00000552 $ 0.00000552 All Time High $ 0.0004144$ 0.0004144 $ 0.0004144 Laveste pris $ 0.00000464$ 0.00000464 $ 0.00000464 Prisendring (1H) -0.10% Prisendring (1D) +17.64% Prisendring (7D) +13.32% Prisendring (7D) +13.32%

chatXZI by AI (CXZI) sanntidsprisen er $0.00000551. I løpet av de siste 24 timene har CXZI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00000466 og et toppnivå på $ 0.00000552, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CXZI er $ 0.0004144, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000464.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CXZI endret seg med -0.10% i løpet av den siste timen, +17.64% over 24 timer og +13.32% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

chatXZI by AI (CXZI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.01K$ 5.01K $ 5.01K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.01K$ 5.01K $ 5.01K Opplagsforsyning 909.99M 909.99M 909.99M Total forsyning 909,994,714.798546 909,994,714.798546 909,994,714.798546

Nåværende markedsverdi på chatXZI by AI er $ 5.01K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CXZI er 909.99M, med en total tilgang på 909994714.798546. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.01K.