Chartreux Cat (CHART) Informasjon Here's a description for the Chartreux CTO ($CHART) token that aligns with CoinGecko's guidelines: Chartreux CTO ($CHART) is a cryptocurrency project inspired by the internet-popular Chartreux cat, aiming to create a community-centered, meme-driven digital asset on the Solana blockchain. The project introduces the $CHART token with a fixed supply of 1 billion tokens, zero transaction tax, and a commitment to transparency—having its liquidity burnt and contract revoked. Designed as a social token, Chartreux CTO seeks to build an engaged community and drive visibility on key crypto platforms. The project's roadmap focuses on growing its presence across major listing sites and decentralized exchanges, fostering a lighthearted, meme-centric movement. Offisiell nettside: https://chartreuxcatcto.com/ Kjøp CHART nå!

Chartreux Cat (CHART) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Chartreux Cat (CHART), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 12.57K $ 12.57K $ 12.57K Total forsyning: $ 999.38M $ 999.38M $ 999.38M Sirkulerende forsyning: $ 999.38M $ 999.38M $ 999.38M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 12.57K $ 12.57K $ 12.57K All-time high: $ 0.00668935 $ 0.00668935 $ 0.00668935 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Chartreux Cat (CHART) pris

Chartreux Cat (CHART) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Chartreux Cat (CHART) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CHART tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CHART tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CHARTs tokenomics, kan du utforske CHART tokenets livepris!

CHART prisforutsigelse Vil du vite hvor CHART kan være på vei? Vår CHART prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

