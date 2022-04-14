Charm AI (CHARM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Charm AI (CHARM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Charm AI (CHARM) Informasjon Charm AI is a platform that unifies advanced image vitalisation tools through blockchain technology. Addressing a critical gap in the AI market, it offers creators a seamless and accessible way to integrate multiple APIs—including image-to-video, text-to-speech, and lip syncing—into their workflows. The platform, supported by the $CHRM token, democratises content creation by eliminating financial barriers and streamlining processes into a user-friendly experience. Leveraging Solana's high-speed blockchain, Charm AI ensures sustainable operations, transparent tokenomics, and ongoing innovation. Our roadmap outlines a commitment to continuous improvement, integrating user feedback and emerging technologies to redefine the boundaries of creative possibilities. Offisiell nettside: https://chrmai.com/ Teknisk dokument: https://chrmai.gitbook.io/charmai

Charm AI (CHARM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Charm AI (CHARM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 11.86K Total forsyning: $ 997.58M Sirkulerende forsyning: $ 997.58M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 11.86K All-time high: $ 0.00141397 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0

Charm AI (CHARM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Charm AI (CHARM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CHARM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CHARM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

CHARM prisforutsigelse Vil du vite hvor CHARM kan være på vei? Vår CHARM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

