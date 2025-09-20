Charm AI (CHARM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00141397$ 0.00141397 $ 0.00141397 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.10% Prisendring (1D) -4.08% Prisendring (7D) -4.24% Prisendring (7D) -4.24%

Charm AI (CHARM) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CHARM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CHARM er $ 0.00141397, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CHARM endret seg med +0.10% i løpet av den siste timen, -4.08% over 24 timer og -4.24% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Charm AI (CHARM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 12.81K$ 12.81K $ 12.81K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 12.81K$ 12.81K $ 12.81K Opplagsforsyning 997.58M 997.58M 997.58M Total forsyning 997,578,528.86914 997,578,528.86914 997,578,528.86914

Nåværende markedsverdi på Charm AI er $ 12.81K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CHARM er 997.58M, med en total tilgang på 997578528.86914. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.81K.