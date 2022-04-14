Charlotte Fang (REMILIA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Charlotte Fang (REMILIA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Charlotte Fang (REMILIA) Informasjon REMILIA is an Ethereum token inspired by the conglomeration behind the MiLady NFT series. It is the FIRST Remilia token ever, on any network, on any chain, predating the copycats that came after it. ​ And now, it has become BETTER. REMILIA has been taken over by the community, ensuring an honest, fair and transparent governance guided by a common goal and united by a shared spirit. With newfound vigor, REMILIA is set to position itself as THE ONLY token of its kind worthy of the name. Offisiell nettside: https://www.remilia.life/ Kjøp REMILIA nå!

Charlotte Fang (REMILIA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Charlotte Fang (REMILIA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 16.43K $ 16.43K $ 16.43K Total forsyning: $ 690.00 $ 690.00 $ 690.00 Sirkulerende forsyning: $ 690.00 $ 690.00 $ 690.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 16.43K $ 16.43K $ 16.43K All-time high: $ 663.27 $ 663.27 $ 663.27 All-Time Low: $ 16.24 $ 16.24 $ 16.24 Nåværende pris: $ 23.82 $ 23.82 $ 23.82 Lær mer om Charlotte Fang (REMILIA) pris

Charlotte Fang (REMILIA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Charlotte Fang (REMILIA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet REMILIA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange REMILIA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår REMILIAs tokenomics, kan du utforske REMILIA tokenets livepris!

REMILIA prisforutsigelse Vil du vite hvor REMILIA kan være på vei? Vår REMILIA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se REMILIA tokenets prisforutsigelse nå!

