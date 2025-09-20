Charlotte Fang (REMILIA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 23.41 24 timer høy $ 23.65 All Time High $ 663.27 Laveste pris $ 16.24 Prisendring (1H) +0.06% Prisendring (1D) +0.61% Prisendring (7D) -1.20%

Charlotte Fang (REMILIA) sanntidsprisen er $23.61. I løpet av de siste 24 timene har REMILIA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 23.41 og et toppnivå på $ 23.65, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til REMILIA er $ 663.27, mens den rekordlave prisen er $ 16.24.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har REMILIA endret seg med +0.06% i løpet av den siste timen, +0.61% over 24 timer og -1.20% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Charlotte Fang (REMILIA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 16.29K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 16.29K Opplagsforsyning 690.00 Total forsyning 690.0

Nåværende markedsverdi på Charlotte Fang er $ 16.29K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på REMILIA er 690.00, med en total tilgang på 690.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 16.29K.