Charlie (CHARLIE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00137086$ 0.00137086 $ 0.00137086 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.09% Prisendring (1D) -1.33% Prisendring (7D) -34.87% Prisendring (7D) -34.87%

Charlie (CHARLIE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CHARLIE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CHARLIE er $ 0.00137086, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CHARLIE endret seg med +0.09% i løpet av den siste timen, -1.33% over 24 timer og -34.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Charlie (CHARLIE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 98.42K$ 98.42K $ 98.42K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 98.42K$ 98.42K $ 98.42K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Charlie er $ 98.42K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CHARLIE er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 98.42K.