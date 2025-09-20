Dagens Charles the Chad livepris er 0.00225453 USD. Spor prisoppdateringer for CHAD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CHAD pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Charles the Chad livepris er 0.00225453 USD. Spor prisoppdateringer for CHAD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CHAD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$0.00225453
-2.10%1D
Charles the Chad (CHAD) Live prisdiagram
Charles the Chad (CHAD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0021914
24 timer lav
$ 0.00234806
24 timer høy

$ 0.0021914
$ 0.00234806
$ 0.03519658
$ 0.00152588
+0.01%

-2.18%

-15.70%

-15.70%

Charles the Chad (CHAD) sanntidsprisen er $0.00225453. I løpet av de siste 24 timene har CHAD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0021914 og et toppnivå på $ 0.00234806, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CHAD er $ 0.03519658, mens den rekordlave prisen er $ 0.00152588.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CHAD endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -2.18% over 24 timer og -15.70% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Charles the Chad (CHAD) Markedsinformasjon

$ 2.25M
--
$ 2.25M
1.00B
1,000,000,000.0
Nåværende markedsverdi på Charles the Chad er $ 2.25M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CHAD er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.25M.

Charles the Chad (CHAD) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Charles the Chad til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Charles the Chad til USD ble $ -0.0006942045.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Charles the Chad til USD ble $ -0.0012214942.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Charles the Chad til USD ble $ +0.0006142812893608785.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.18%
30 dager$ -0.0006942045-30.79%
60 dager$ -0.0012214942-54.17%
90 dager$ +0.0006142812893608785+37.45%

Hva er Charles the Chad (CHAD)

Born from the relentless mockery of Charles Hoskinson, Charles the Chad emerged as the ultimate avenger. Built from haters’ insults, he dismantles critics with meme-fueled muscles and unyielding wit. His purpose? To obliterate misinformation and leave ignorance face down in the dirt. Trolls crumble as he flips narratives, turning scorn into dust. Charles the Chad isn’t just a defender of Cardano—he’s a symbol of resilience, proving innovation thrives even under fire.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Charles the Chad (CHAD) Ressurs

Offisiell nettside

Charles the Chad Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Charles the Chad (CHAD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Charles the Chad (CHAD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Charles the Chad.

Sjekk Charles the Chadprisprognosen nå!

CHAD til lokale valutaer

Charles the Chad (CHAD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Charles the Chad (CHAD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CHAD tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Charles the Chad (CHAD)

Hvor mye er Charles the Chad (CHAD) verdt i dag?
Live CHAD prisen i USD er 0.00225453 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CHAD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CHAD til USD er $ 0.00225453. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Charles the Chad?
Markedsverdien for CHAD er $ 2.25M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CHAD?
Den sirkulerende forsyningen av CHAD er 1.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCHAD ?
CHAD oppnådde en ATH-pris på 0.03519658 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CHAD?
CHAD så en ATL-pris på 0.00152588 USD.
Hva er handelsvolumet til CHAD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CHAD er -- USD.
Vil CHAD gå høyere i år?
CHAD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CHAD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.