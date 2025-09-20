Charles the Chad (CHAD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0021914 $ 0.0021914 $ 0.0021914 24 timer lav $ 0.00234806 $ 0.00234806 $ 0.00234806 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0021914$ 0.0021914 $ 0.0021914 24 timer høy $ 0.00234806$ 0.00234806 $ 0.00234806 All Time High $ 0.03519658$ 0.03519658 $ 0.03519658 Laveste pris $ 0.00152588$ 0.00152588 $ 0.00152588 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) -2.18% Prisendring (7D) -15.70% Prisendring (7D) -15.70%

Charles the Chad (CHAD) sanntidsprisen er $0.00225453. I løpet av de siste 24 timene har CHAD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0021914 og et toppnivå på $ 0.00234806, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CHAD er $ 0.03519658, mens den rekordlave prisen er $ 0.00152588.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CHAD endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -2.18% over 24 timer og -15.70% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Charles the Chad (CHAD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.25M$ 2.25M $ 2.25M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.25M$ 2.25M $ 2.25M Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Charles the Chad er $ 2.25M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CHAD er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.25M.